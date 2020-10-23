Разин раскрыл причину смерти бывшего вокалиста «Ласкового мая»

Москва, 23 октября. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл причину смерти экс-вокалиста группы Александра Прико. На своей странице в Instagram Разин сообщил, что к кончине исполнителя привели пагубные привычки.

Александр Прико ушел из жизни в начале сентября, музыканту было 47 лет. По словам Разина, бывший участник "Ласкового мая" умер от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом продюсер считает, что истинная причина смерти Прико кроется в другом.

"Все, кто когда-либо курил, переносят коронавирус с обязательным осложнением в виде пневмонии. Так, мы недавно потеряли Сашу Прико, который умер от осложнений после ковида, потому что курил", — написал Разин.

Продюсер отметил, что в его окружении это не единственный подобный случай. Разин утверждает, что у нескольких его друзей и знакомых скончались близкие, которые страдали от пристрастия к табаку. Как сообщает продюсер, он всегда следил, чтобы никто из участников "Ласкового мая" не курил, однако сигаретами увлекались и Александр Прико, и Сергей Серков, и Юра Шатунов.

"Правда, Серков курить бросил, а Прико умер", — написал Разин.

Продюсер добавил, что из-за вредной привычки Шатунов теперь находится в группе риска. Что касается самого продюсера "Ласкового мая", то, по его словам, он ведет здоровый образ жизни и ни разу не сделал ни одной затяжки.