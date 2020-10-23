Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Жена сына Валерии поправилась на 10 кг за время беременности

80

Жена сына Валерии поправилась на 10 кг за время беременности

Москва, 23 октября. Супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина Лиана рассказала поклонникам в Instagram, как протекает ее беременность. Девушка призналась, что прибавила десять килограммов.

Интернет-пользователи интересуются, как протекает беременность у снохи звезды сцены, ограничивает ли она себя в еде и сохранилась ли у нее фигура.

Шульгина разоткровенничалась перед фанатами и отметила, что долгое время живота вовсе не было видно. К беременности девушка постепенно начала набирать вес — в первом триместре она поправилась на четыре килограмма, во втором триместре – вес был стабилен. Но поездка в Турцию дала о себе знать — Лиана прибавила еще три килограмма, после путешествия живот стал активно расти.

"Сейчас у нас третий триместр общая прибавка в весе 9-10 кг, вес 54-55 кг", — написала жена Шульгина.

Жена сына Валерии поправилась на 10 кг за время беременности

Из-за резкого роста живота у девушки начались боли в пояснице, ей даже пришлось неделю отлеживаться, чтобы нормализовать состояние. Справиться с проблемами со здоровьем ей помогли мануальный терапевт и бандаж.

Шульгина получает удовольствие от своего положения и не ограничивает себя ни в калориях, ни в еде. При этом она беспокоится, что вернуть прежнюю форму будет не так-то просто.

В конце лета Арсений Шульгин взял в жены Лиану, через пару месяцев пара объявила, что они станут родителями, указала "Вечерняя Москва".

Новости партнеров