Жена сына Валерии поправилась на 10 кг за время беременности

Москва, 23 октября. Супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина Лиана рассказала поклонникам в Instagram, как протекает ее беременность. Девушка призналась, что прибавила десять килограммов.

Интернет-пользователи интересуются, как протекает беременность у снохи звезды сцены, ограничивает ли она себя в еде и сохранилась ли у нее фигура.

Шульгина разоткровенничалась перед фанатами и отметила, что долгое время живота вовсе не было видно. К беременности девушка постепенно начала набирать вес — в первом триместре она поправилась на четыре килограмма, во втором триместре – вес был стабилен. Но поездка в Турцию дала о себе знать — Лиана прибавила еще три килограмма, после путешествия живот стал активно расти.

"Сейчас у нас третий триместр общая прибавка в весе 9-10 кг, вес 54-55 кг", — написала жена Шульгина.

Из-за резкого роста живота у девушки начались боли в пояснице, ей даже пришлось неделю отлеживаться, чтобы нормализовать состояние. Справиться с проблемами со здоровьем ей помогли мануальный терапевт и бандаж.

Шульгина получает удовольствие от своего положения и не ограничивает себя ни в калориях, ни в еде. При этом она беспокоится, что вернуть прежнюю форму будет не так-то просто.

В конце лета Арсений Шульгин взял в жены Лиану, через пару месяцев пара объявила, что они станут родителями, указала "Вечерняя Москва".