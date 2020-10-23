Рустам Солнцев назвал песни Niletto «нехорошими»

Санкт-Петербург, 23 октября. Шоумен, экс-участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев на пресс-конференции интернет-издания "Народные новости" и медиагруппы "Патриот" высказался о творчестве Niletto, об этом сообщает корреспондент ФАН.

Бытует мнение, что раньше в шоу-бизнес молодые артисты попадали "через постель". Но теперь, как отмечает Солнцев, молодежь интересуется больше не сценой и признанием публики, а скорее тусовками и вечеринками. Но найдутся и те, кто, действительно, достоин внимания.

"Я думаю, что есть несомненно талантливые исполнители, хоть их талант и заключается в хайпогенности, они хорошо разбираются в этих темах. Я приветствую такое проявление себя. На мой взгляд, Моргенштерн и Клава Кока прикольные", — говорит шоумен.

Солнцев также высказался и о певце Niletto, который сейчас находится на пике своей популярности. Однако, звезда "Дома-2" не оценил по достоинству его творчество. Он считает, что его музыка не является достаточно хорошей.

"Niletto — это больше попсовая история, для какого-то "Муз ТВ" что ли. При чем эта история не в очень хорошем проявлении", — заявил бывший участник "телестройки".

Певец Niletto и представитель его команды не стали комментировать слова эпатажного шоумена. Ссылаясь на то, что у каждого человека должно быть свое мнение. Однако совсем недавно довольно откровенно кумир современной молодежи высказался о своей юности и о том, что вырос в простой семье.