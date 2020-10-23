Жених Конкиной заявил, что ее смерть была выгодна «всеми забытому» отцу

Москва, 23 октября. Жених Софии Конкиной — погибшей дочери актера Владимира Конкина — сделал шокирующее заявление в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Михаил Серов утверждает, что смерть Софии была выгодна "всеми забытому" отцу.

Владимир Конкин признался, что никогда не доверял возлюбленному дочери. Он даже подозревает его в причастности к кончине девушки, полагая, что мужчина хотел завладеть имуществом Софии.

Сам Серов резко ответил на обвинения переживающего трагедию актера. По его мнению, смерть Софии оказалась выгодна артисту, поскольку "никто уже не помнит, кто такой Конкин".

"Нарисовался отличный информационный повод. Теперь Конкин везде: в Интернете, на телевидении, в любой газете… Все вспомнили о нем! У меня не было причин ее убивать. Я на этом ничего не заработал", — сказал Серов.

Адвокат звездной семьи был шокирован громким заявлением Серова, ведь у мужчины был доступ к фамильным драгоценностям Софии. Кроме того, Конкин лично передавал дочери большие суммы денег.

При этом жених уверяет, что никаких денег от отца Конкина не получала. Более того, по его словам, девушке пришлось работать курьером во время самоизоляции.

Серов сообщил публике, что София не общалась с отцом из-за его сложного характера. По его словам, артисту не нравились детские крики дома, кроме того, Конкин даже не пускал дочь домой, если она задерживалась.

О страшной трагедии в семье Конкина стало известно в конце сентября. Девушке стало плохо в московском фитнес-центре, ее доставили в больницу, но спасти не удалось. Как пишет "Вечерняя Москва", отец погибшей считает, что его дочь убили.