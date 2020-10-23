Трамп назвал Байдена виновным в воссоединении Крыма с Россией

Вашингтон, 23 октября. Американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии США Джо Байдена за то, что тот не смог в своем время воспрепятствовать воссоединению Крыма с Россией, передает «Интерфакс».

Дональд Трамп во время дебатов в американском Нэшвилле, которые состоялись за 10 дней до официальной даты президентских выборов в США, припомнил Байдену, кто «причастен» к воссоединению Крыма с Россией и заявил, что тот на посту вице-президента в 2014 году ничего не сделал, пишет «Ридус».

По словам американского президента, сам он поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация «продавала ей подушки». Также Трамп обратил внимание на усиление противостояния с Россией. Действующий глава Белого дома напомнил, что ввел санкции против Москвы, а также усилил военные возможности НАТО.

Во время речи Дональда Трампа Джо Байден пытался всем своим видом показать, что не согласен с заявлениями своего соперника. Президент США также добавил, что был вынужден занять пост главы Белого дома, так как Барак Обама и Джо Байден плохо работали.

«Я тогда баллотировался в президенты, потому что вы с Обамой плохо работали», — заявил Трамп в ходе теледебатов, обвинив своего соперника в получении денег от других государств.

В свою очередь Байден опроверг слова Трампа, заверив, что никогда не получал никаких денег от представителей других стран.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.