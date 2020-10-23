Сын Конкина затаил обиду на отца после страшной аварии

Москва, 23 октября. Сын актера Владимира Конкина Ярослав раскрыл не самые приятные подробности из жизни отца. В эфире программы "Пусть говорят" мужчина рассказал, что артист не поддержал его после тяжелой трагедии.

Внимание к персоне Владимира Конкина приковала загадочная смерть его дочери Софии. По слухам, у девушки были не самые лучшие отношения с отцом. Сообщения о том, что Конкин не уделял должного внимания своим детям, подтвердил и Ярослав. Несколько лет назад сын артиста попал в страшную аварию, однако так и не дождался от отца поддержки в трудной ситуации.

"Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду", — пожаловался сын актера.

По словам мужчины, в эту трудную минуту ему позвонила директор Конкина Елена Переслени, которая спросила, почему Ярослав не звонит сам и не жалуется на трагедию.

"Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать…" — поделился сын Конкина, добавив, что у него на иждивении жена и трое детей.

Ярослав признался, что запомнит это на всю жизнь. Жена мужчины подчеркнула, что не понимает, как вообще можно прощать подобные вещи. Адвокат Конкина пыталась возразить, заявив, что сын Конкина сам не сообщил об аварии, так как выяснилось, что у Ярослава даже нет номера отца.