Солдаты ВСУ в Донбассе симулируют симптомы COVID-19 для уклонения от службы

Луганск, 22 октября. Бойцы ВСУ симулируют заражения коронавирусной инфекцией для того, чтобы уклониться от службы на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным оборонного ведомства республики, подобные случаи были зафиксированы в 24-й бригаде ВСУ. 12 солдат отказались заступать на боевое дежурство на передовых позициях, объяснив это вспышкой COVID-19 в расположении части, передает "КП - Донецк".

"Отказались нести боевое дежурство на передовой, мотивируя это тем, что у их сослуживцев, находящихся на карантине, симптомы не подтвердились и они уклоняются от службы", — сообщил Филипоненко.

Напомним, что правительство Украины начало силовую операцию в Донбассе в 2014 году. Урегулирование военного конфликта базируется на комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который был подписан 12 февраля 2015 года. Однако Киев упорно игнорирует выполнение этих мер, в том числе требования по прекращению огня.