РФ готовится помочь Белоруссии с поставками грузов через новый порт

Клайпеда, 23 октября. В дирекции Клайпедского порта готовятся к снижению грузооборота в октябре. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил управляющий Клайпедского порта Альгис Латакас, пишет интернет-издание 15min.lt.

Сейчас власти Москвы и Минска обсуждают переброску нефтепродуктов в российские порты. Это может быть реализовано через Санкт-Петербург и Усть-Лугу. Также Белоруссия не исключает возможности строительства морского порта в Ленинградской области совместно с Россией.

«Мы не исключаем такую вероятность и думаем, что в октябре нас ожидает перерыв. Однако, хороший урожай, много удобрений и зерна могут продвинуть нас вперед. Кроме того, Клайпедский порт по сравнению с портами-соседями находится в гораздо лучшем экономическом состоянии», — отметил Латакас.

На данный момент, по словам управленца порта, никаких изменений в потоке белорусских грузов не зафиксировано, работа протекает в прежнем режиме.

«Конечно, мы понимаем, что Белоруссия разговаривает с Россией», – подчеркнул директор порта.

Ранее депутат Госдумы Артем Туров по достоинству оценил стратегию Минска о переориентации транзита, заметив, что подобные меры являются правильным решением с точки зрения безопасности и политики. Он обратил внимание, что если Россия и Белоруссия договорятся о переброске грузов в «Усть-Лугу», то Москва поможет осуществить эти планы с минимальными экономическими затратами.