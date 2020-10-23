Политолог Корейба рассказал о влиянии Польши на Украину и Белоруссию

Варшава, 23 октября. Отрыв Украины и Белоруссии от Российской Федерации соответствует интересам Польши, для чего она использует все свое влияние. Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию "Украина.ру".

Недавно "Коммерсант" обнародовал последнее интервью польского профессора Анджея Валицкого, умершего в августе текущего года. В интервью он негативно отреагировал на политическую элиту Польши за потребительское отношение к Киеву и Минску "с позиций превосходства, патерналистски". Корейба считает, что это "жесткая игра интересов", поскольку иначе Варшава не может относиться к Белоруссии и Украине.

"Мое государство существует для того, чтобы использовать их государства в моих интересах… То, что между государствами <…> не поддается никакой моральной оценке", — подчеркнул политолог.

Также он добавил, что относится патерналистски к тем, кто слабее, это нормально. По словам Корейбы, если Украине это не нравится, Киеву следует стать сильнее.