Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия отреагировала на слухи о родах

Москва, 23 октября. Солистка известного в России коллектива «А’Студио» Кети Топурия прокомментировала слухи о рождении второго ребенка. «Утка» о пополнении в семье женщины была запущена одним из Telegram-каналов, после чего подхвачена многими СМИ. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Согласно неподтвержденной информации, певица произвела на свет второго ребенка 5 октября, однако решила скрыть этот факт от общественности. Все это сообщил один из Telegram-каналов, а уже через час поклонники начали поздравлять девушку в социальных сетях, из-за чего Топурия узнала, что «стала мамой».

«Сообщают, что я родила! Я ничего об этом не слышала! Это какой-то кошмар! Не читайте желтую прессу», — дала совет своим фанатам знаменитость.

Однако обращение звезды не пресекло распространение слухов. Общественность уже давно обсуждает возможную беременность солистки «А’Студио». Недавно девушка еще больше подогрела интерес к своему положению, сфотографировавшись в максимально скрывающим фигуру наряде. Знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена в платье с А-образным силуэтом и весьма пышной юбкой. Поверх весьма необычного наряда была надета еще и косуха oversize.

Знаменитость никак не стола подписывать свою публикацию, однако в комментариях появилась певица Наталья Подольская.

«Держишься», — написала она под снимком коллеги.

Фанаты Топурии, увидевшие данный комментарий, пришли к выводу, что он является подтверждением беременности звезды. По мнению комментаторов, женщина носит ребенка от своего возлюбленного Льва Деньгова.

Стоит сказать, что звездная пара достаточно часто привлекает внимание общественности. Как сообщалось ранее, недавно Экстрасенс рассказала, какое будущее ждет Топурию с Деньговым.