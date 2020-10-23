Об особенностях 3 недели беременности ФАН рассказала Мария Викторовна Прохорова, к. м. н., врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Отделения персонифицированной медицины МЕДСИ Premium.

Женщина, только недавно узнавшая о своем интересном положении, всегда интересуется теми изменениями, которые происходят внутри ее тела. Каждая беременность уникальна, как и сама будущая мама. Тем не менее человеческий организм от момента оплодотворения развивается по общим законам, и врачам доподлинно известно, как выглядит малыш даже на самых ранних сроках и какие метаморфозы будут происходить в организме беременной в тот или иной период времени.

Прежде всего стоит разъяснить, что в акушерстве принято считать срок гестации от 1 дня последней менструации, а не от момента предполагаемого зачатия. Разница между эмбриональным и акушерским сроком составляет 2 недели. Исходя из этих данных, специалисты рассчитывают в том числе и предполагаемую дату родов. Большинство календарей в Интернете на различных сайтах для мам работают по той же системе. Ее же будем придерживаться и мы, рассказывая о развитии плода на протяжении всех 40 недель вынашивания.

Таким образом, получается, что 3 акушерская неделя беременности фактически равняется 1 после зачатия. Мария Прохорова рассказывает, что на этом сроке если женщина хочет наверняка убедиться в наступлении беременности, то самые точные результаты даст анализ крови на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — особый гормон, который организм синтезирует в период ожидания малыша. На 3 неделе его уровень должен быть выше 50 мЕд/мл, однако наш эксперт подчеркивает, что показатели зависят от лаборатории, в которой сдавался анализ, поскольку каждая имеет свои референсные значения. Скорее всего, результат вы получите в виде таблицы, в которой будет указана в том числе норма, принятая именно для конкретного медицинского учреждения. Окончательно развеять сомнения поможет врач.

А вот с проведением УЗИ-исследования Мария Викторовна торопиться не советует, поскольку на данном этапе оно недостаточно информативно в силу того, что эмбрион пока слишком мал и его крайне сложно визуализировать. Беременность могут просто-напросто не разглядеть даже на самом чувствительном оборудовании. Наберитесь терпения и подождите еще несколько недель, это убережет вас от лишних волнений, которые сейчас совсем ни к чему.

Что происходит на 3 неделе беременности? Развитие эмбриона

Мария Прохорова: "На данном сроке эмбрион еще совсем маленький, его главная задача сейчас — активно расти". Размер зародыша не дотягивает даже до миллиметра, но его пол уже предопределен. Зрелая яйцеклетка, попавшая в фаллопиеву трубу, несет в себе Х-хромосому, а стремящийся к ней навстречу сперматозоид — Х- и У-хромосомы. Если до заветной цели первым доберется носитель Х-хромосомы, на свет появится девочка, если У — мальчик. Поэтому пол будущего ребенка всегда зависит исключительно от отца.

На данном сроке зародыш называют эмбрионом, плодом он станет лишь на 8 неделе беременности. Пока что кроха получает питательные вещества не от матери, а из желточного мешочка. Плацента еще только начинает свое формирование.

Сейчас очень важно, чтобы оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась куда нужно. Если она закрепится вне полости матки, а, например, в маточной трубе или яичнике, то речь пойдет о наступлении внематочной беременности, сохранить которую, к сожалению, не представляется возможным, поскольку по мере роста эмбриона данная патология неминуемо приведет к разрыву органа, что может повлечь за собой самые плачевные последствия. К счастью, процент таких аномалий не столь велик, и беременной ни в коем случае не стоит накручивать себя, воображая различные ужасы.

Как чувствует себя будущая мама?

3 неделя — это самый дебют интересного положения, поэтому на данном сроке самым объективным критерием является отсутствие очередной менструации при положительном ХГЧ. Остальные признаки являются субъективными, и чаще всего их ощущают женщины, которые активно планировали беременность и очень ждут ее наступления. Многие на данный момент не чувствуют вообще никаких изменений.

Мария Прохорова: "Все же мы ориентируемся на акушерский срок исчисления беременности и, принимая этот факт во внимание, понимаем, что 3 неделя беременности — это самое начало, старт гормональной перестройки. Особо нежные и чувствительные женщины замечают изменения в обонянии, оно становится более тонким и острым, порой будущая мама иначе оценивает ранее привычные для нее запахи".

Еще до недавнего времени любимые ароматы могут вызывать неприятие и даже отторжение. Возможно изменение вкусовых пристрастий, женщина может стать более избирательной в еде. У некоторых пациенток начинается токсикоз, а также наблюдаются изжога и другие диспептические явления. Купировать неприятные симптомы поможет правильное питание, от тошноты избавят вода с лимоном и легкий завтрак.

Кроме того, молочные железы могут реагировать на новое состояние ощущением наполненности, нагрубанием и даже незначительным выделением молозива.

Некоторым изменениям подвергается эмоциональный фон. Беременная ни с того ни с сего становится более плаксивой, ранимой и сентиментальной, порой раздражается и расстраивается по пустякам. Ее чаще клонит в сон, даже посреди рабочего дня.

Однако все перечисленное является скорее косвенными симптомами. С наибольшей долей вероятности на этом сроке беременность не доставляет никакого дискомфорта.

Почувствовать какие-либо значимые изменения со стороны матки на этом сроке вряд ли представляется возможным. У некоторых женщин могут появиться незначительные тянущие, неинтенсивные боли внизу живота. Если дискомфорт не носит резкий и острый характер, данная ситуация не требует вмешательства врача.

Иногда на 3 неделе могут появиться скудные кровянистые выделения. Мария Прохорова успокаивает, что, скорее всего, это будет связано с имплантацией эмбриона в полость матки. Выделения на 3 акушерской неделе в норме должны быть без цвета и запаха.

Вариантом нормы является незначительное повышение температуры без иных признаков респираторных заболеваний. Если же цифры на градуснике превышают значение 37,5, это является поводом показаться врачу. Самолечение и бесконтрольный прием даже самых привычных и на первый взгляд безобидных препаратов недопустимы! Лечащего врача необходимо поставить в известность о своем положении, чтобы специалист мог выбрать соответствующую тактику лечения, безопасную для плода.

Рекомендации и запреты

Как только тест показал беременность, ваш образ жизни уже не может оставаться прежним. Корректировке подлежат режим дня, питание, физические нагрузки.

Вредные привычки. Любой здравомыслящей женщине очевидно, что курение и злоупотребление алкоголем и беременность — вещи взаимоисключающие. В идеале отказаться от табака и спиртного необходимо еще на этапе планирования, причем обоим партнерам, тем более что пагубные пристрастия отрицательно сказываются не только на здоровье будущего потомства, но и на репродуктивной функции в целом. Эмоциональный фон. Как уже было сказано, под влиянием гормонов женщина становится более чувствительной. Любые нервные потрясения, стрессы и переживания беременной противопоказаны, поэтому задача близких — максимально оградить ее от негативных воздействий извне. Питание. Распространенный миф о том, что будущей маме полагается есть за двоих, может сослужить плохую службу в виде набора лишних килограммов, а на более поздних сроках — повышения уровня сахара в крови, давления и отеков. Питаться нужно умеренно, ориентируясь на собственные ощущения, но стараться при этом придерживаться традиционных приемов пищи (завтрак, обед, ужин). Рацион должен включать в себя большое количество овощей, богатых клетчаткой, которые помогут избежать проблем со стулом, и белок. В качестве перекуса можно использовать предварительно замоченные орехи или свежие ягоды. Мария Прохорова рекомендует полностью исключить белый хлеб, сладкое, жирное, копченое, полуфабрикаты и переработанные мясные продукты (колбасу, сосиски). Что касается приема витаминных комплексов — их должен назначать врач. Чрезмерные физические нагрузки. Поднятие тяжестей и многокилометровые марафоны беременной ни к чему. А вот умеренные занятия спортом пойдут только на пользу. Идеальный вариант — бассейн, йога, пешие прогулки. Интимная близость. Строгих противопоказаний для половой жизни на этом сроке нет, разумеется, при наличии обоюдного влечения и хорошем самочувствии партнерши.

Беременность ни в коем случае не болезнь, однако и сама беременная, и ее близкие должны понимать, что нагрузка на организм в этот период возрастает в разы, поэтому для здоровья мамы и малыша крайне важно бережное отношение со стороны окружающих и самой женщины.