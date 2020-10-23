Настя Ивлеева рассказала об отношениях с бывшими любовниками

Москва, 23 октября. Популярная ведущая и звезда Интернета Настя Ивлеева в своем Telegram-канале призналась, что не поддерживает общение с бывшими парнями и сейчас наслаждается счастливым замужеством.
Знаменитость ответила на ряд животрепещущих вопросов поклонников. В частности, у Ивлеевой спросили, в чем секрет семейного счастья и в каких отношениях она находится с бывшими.
Популярная блогерша резко ответила на последний вопрос, подчеркнув, что после расставания с бывшими любовниками она обрывает с ними все связи.
"Ни с кем из своих бывших молодых людей я не общаюсь. Может, если проходит много лет, это нормально. Но вот не понимаю такого: неделю назад вы [занимались сексом], а теперь решили остаться друзьями?" — задается вопросом 29-летняя Ивлеева.
По ее мнению, бывшие действуют исключительно из собственных интересов и партнеру, с которым расстались, давать советы не будут.
Звезда также рассказала о главных принципах построения счастливых отношений. По ее словам, Элджей — этот именно тот человек, которого она искала. Их отношения строятся на доверии.
"Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается", — сказала звезда.