Настя Ивлеева рассказала об отношениях с бывшими любовниками

Москва, 23 октября. Популярная ведущая и звезда Интернета Настя Ивлеева в своем Telegram-канале призналась, что не поддерживает общение с бывшими парнями и сейчас наслаждается счастливым замужеством.

Знаменитость ответила на ряд животрепещущих вопросов поклонников. В частности, у Ивлеевой спросили, в чем секрет семейного счастья и в каких отношениях она находится с бывшими.

Популярная блогерша резко ответила на последний вопрос, подчеркнув, что после расставания с бывшими любовниками она обрывает с ними все связи.

"Ни с кем из своих бывших молодых людей я не общаюсь. Может, если проходит много лет, это нормально. Но вот не понимаю такого: неделю назад вы [занимались сексом], а теперь решили остаться друзьями?" — задается вопросом 29-летняя Ивлеева.

По ее мнению, бывшие действуют исключительно из собственных интересов и партнеру, с которым расстались, давать советы не будут.

Звезда также рассказала о главных принципах построения счастливых отношений. По ее словам, Элджей — этот именно тот человек, которого она искала. Их отношения строятся на доверии.