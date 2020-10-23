В ЛНР за сутки скончался один пациент с коронавирусом

Луганск, 23 октября. Врачи в ЛНР зарегистрировали одну смерть пациента с коронавирусом.

По данным республиканского Минздрава, с начала пандемии нынешний случай стал уже 66-м по счету.

В настоящее время на территории ЛНР было зарегистрировано 1424 случая заболевания коронавирусом. Количество выписанных пациентов составляет 1058.

Отметим, что среди общественности есть несколько заблуждений относительно данной инфекции. Эксперт Арег Тотолян развеял некоторые из них. Например, нет реального подтверждения того, будто школьники являются разносчиками коронавируса.