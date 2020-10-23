Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Помолодевшую Ани Лорак в брутальном образе сравнили с Решетовой

52

Помолодевшую Ани Лорак в брутальном образе сравнили с Решетовой

Москва, 23 октября. Популярная певица Ани Лорак выбрала "тотал блэк" наряд, который сильно омолодил ее. Поклонники пришли в восторг от нового кадра знаменитости в Instagram, однако отметили, что звезда стала копией бывшей возлюбленной Тимати.

Ани Лорак регулярно радует поклонников кадрами с различных фотосессий и повседневной жизни. Новое фото в соцсети было сделано на подоконнике. Знаменитость выбрала брутальный наряд — певица была одета во все черное: кожаная косуха, спортивные штаны с модными заклепами внизу, кроссовки.

Интернет-пользователи были поражены красотой своей любимой исполнительницы и не смогли сдержать себя. В комментариях к посту звезды появились сотни комплиментов.

"Шикарная, неповторимая дива", — написала пользовательница.

"Слишком классно. Теперь я точно не усну. Наша дива прекрасная, неповторимая и самая лучшая", — отметила восхищенно другая поклонница.

Помолодевшую Ани Лорак в брутальном образе сравнили с Решетовой

Поклонники отметили, что новый образ певицы слишком молодит ее. Звезда, которой сейчас 42 года, выглядит как подросток.

Некоторым фолловерам знаменитость напомнила бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову. Возможно, это связано с укладкой на прямой пробор и макияжем.

"Вылитая Решетова здесь";

"Ой, на Настю Решетову похожа";

"Напомнила Решетову", — шокированы фанаты.

Новости партнеров