Помолодевшую Ани Лорак в брутальном образе сравнили с Решетовой

Москва, 23 октября. Популярная певица Ани Лорак выбрала "тотал блэк" наряд, который сильно омолодил ее. Поклонники пришли в восторг от нового кадра знаменитости в Instagram, однако отметили, что звезда стала копией бывшей возлюбленной Тимати.

Ани Лорак регулярно радует поклонников кадрами с различных фотосессий и повседневной жизни. Новое фото в соцсети было сделано на подоконнике. Знаменитость выбрала брутальный наряд — певица была одета во все черное: кожаная косуха, спортивные штаны с модными заклепами внизу, кроссовки.

Интернет-пользователи были поражены красотой своей любимой исполнительницы и не смогли сдержать себя. В комментариях к посту звезды появились сотни комплиментов.

"Шикарная, неповторимая дива", — написала пользовательница. "Слишком классно. Теперь я точно не усну. Наша дива прекрасная, неповторимая и самая лучшая", — отметила восхищенно другая поклонница.

Поклонники отметили, что новый образ певицы слишком молодит ее. Звезда, которой сейчас 42 года, выглядит как подросток.

Некоторым фолловерам знаменитость напомнила бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову. Возможно, это связано с укладкой на прямой пробор и макияжем.