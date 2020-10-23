Ковальчук и Чумаков устроили грандиозную вечеринку на день рождения дочери

Москва, 23 октября. Популярные исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков устроили для своей единственной дочери Амелии грандиозную вечеринку в честь ее дня рождения. Кадры с торжества ведущая опубликовала в своем профиле в Instagram.

Малышке Амелии исполнилось уже три года. По этому случаю родители решили сделать для ребенка сказочное торжество. Вечеринка проходила в стиле мультфильма "Снежная королева" с настоящим сказочным представлением, а также с друзьями именинницы.

Среди сказочных персонажей был и любимый герой Амелии из мультфильма "Холодное сердце" — Олаф. По словам Ковальчук, ее дочь мечтала встретиться с мультяшным персонажем: "Олаф — это наша любовь!"

Повеселилась на празднике и мать именинницы. Ковальчук призналась, что обожает "отрываться" на детских мероприятиях.

В день рождения дочери Ковальчук опубликовала трогательный кадр с новорожденной Амелией. На черно-белом снимке знаменитость держит малышку на руках. Ковальчук и Чумаков тщательно скрывают дочь от прессы и поклонников, поэтому до сих пор неизвестно, на кого больше всего похожа Амелия.

Уже как семь лет Чумаков счастлив в браке с Ковальчук. Супруги на протяжении шести лет были вместе, но оформить отношения решились только в 2013 году. В 2017 году у них появилась дочь.