Украинский политолог заявил о зависимости Киева от Запада

Киев, 23 октября. Директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал курс нынешнего руководства Украины, сообщает телеканал "НАШ".

По словам эксперта, Зеленский, получив власть на Украине, произвел определенную зачистку в политическом поле, отправив в отставку депутатов, связанных с экс-президентом страны Петром Порошенко. Однако говорить о том, что на данный момент Украина держит курс на отказ от западного влияния, не приходится. Напротив, президент Украины Владимир Зеленский позволил этому влиянию многократно усилиться.

Бортник уточнил, что дело не только в меморандуме с МВФ, европейскими кредиторами, но и в новых договоренностях с британскими властями, Польшей и Турцией. Кроме того, влияние в антикоррупционном секторе и секторе безопасности на Украину извне только усиливается.