Утяшева и Воля «посмеялись в голос» после новостей об измене

Москва, 23 октября. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и резидент Comedy Club Павел Воля, являющиеся одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса, отреагировали на новости об измене. Соответствующий пост появился в Instagram Утяшевой.

Ранее вокруг супругов разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что в соцсети юной москвички по имени Даша Иванова появилась фотография, на которой якобы Воля выглядел нетрезвым. Затем поступила информация, что эта девушка работает в эскорт-услугах под псевдонимом Даша Латика, причем, если верить соцсетям, ей всего 16 лет. Кроме того, владелец VIP-агентства знакомств Петр Листерман заявлял, что это именно он подарил девушку резиденту Comedy Club для вдохновения, поскольку знал, что Воле по какой-то причине было грустно.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля долго не комментировали ситуацию. Однако недавно в соцсети гимнастки появилось фото, на котором они с супругом сидят на одном стуле и весело смеются. Пост, похоже, является ответом всем недоброжелателям, обсуждавшим личную жизнь пары.

"Афиша новой комедии "Жизнь". <...> Сидим на одном стуле и смеемся в голос", — написала Утяшева.

Однако после скандала с эскортницей Павел Воля уже успел публично встать на колени перед супругой. На одном из шоу жены юморист преподнес ей большой букет роз.