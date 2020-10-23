В США заявили, что РФ отправила в Японское море вооруженный до зубов фрегат

Москва, 23 октября. Аналитики американского издания The National Interest (NI) указали на мощные боевые способности российского военного корабля «Маршал Шапошников», который РФ направила в Японское море. Перевод материала представляет «ПолитРоссия».

Вооруженный до зубов фрегат «Маршал Шапошников», который испугал американцев, вышел в Японское море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний. Судно обновили и усовершенствовали в центре судостроительного ремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Корабль усилили ударным современным ракетным оружием, а также комплексами «Калибр» и «Уран». На это обратили внимание американские эксперты.

Ракеты «Оникс» и «Калибр-НК» имеют дальность полета от 1500 до 2500 километров, говорится в материале издания. Отмечается, что фрегат в дальнейшем усовершенствуют гиперзвуковой ракетой «Циркон». Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с телеканалом «360» ранее заявил, что эта ракета обнулила все существующие средства ПВО и ПРО. The National Interest также оценила возможности «Циркона» и заявило, что ракета станет настоящим кошмаром для США, пишет НСН.

Обновления «Маршала Шапошникова» существенно повысили боевые возможности этой боевой единицы, пишут в NI.