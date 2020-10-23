В Совфеде оценили шансы на военное противостояние России и Швеции

После войны Карла XII с Петром I Швеция потеряла интерес к боевым действиям с Россией. Сейчас Москва даже гипотетически не может воспринять военное противостояние со Стокгольмом, поскольку уважает территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом ФАН заявил сенатор Владимир Джабаров.

Недавно журналисты из немецкого издания Frankfurter Rundschau предположили, что Швеция готовится к войне с Россией. Последний раз Стокгольм предпринял попытку нападения на страну во время похода Карла XII на Российскую империю. Тогда под Полтавой он закончился разгромом шведской армии. Но сейчас власти решили увеличить военный бюджет. Швеция стала больше закупать оружия на 40% из-за угрозы, исходящей со стороны Балтийского моря.

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист объяснил такое решение двумя словами — "действия России". Он напомнил о якобы российской агрессии в Грузии, аннексии Крыма, конфликте на Украине, а также военных учениях, которые провел Военно-морской флот РФ в Балтийском море. В связи с этим оборонное ведомство начнет увеличивать военную мощь страны.

"Станет больше подводных лодок, боевых самолетов, вдвое увеличится число военнообязанных — с четырех до восьми тысяч человек. К 2030 году запланировано общее расширение персонала в вооруженных силах с 60 до 90 тысяч человек. Не в последнюю очередь речь идет о более активном военном присутствии на шведском острове Готланд в Балтийском море", — заявил Хультквист.

В Швеции ранее считали, что при войне с Россией страна продержит оборону от силы неделю. Увеличенные расходы на оборону позволят продлить этот срок на три месяца, пока Стокгольму кто-то не придет на помощь. Зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабарова удивила такая позиция властей Швеции.

"Россия не собирается воевать со Швецией и вообще ни с кем в Европе. Шведы, видимо, давно не читали уроки Карла XII, а поэтому пусть изучают историю. После его войны с Петром I шведы потеряли интерес к боевым действиям с Россией, потому что это никогда не приносило им позитивных результатов. А самое главное — воевать не за что: у нас со шведами никакие интересы не пересекаются", — пояснил Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей.

Политик советует Стокгольму думать не о новых подводных лодках и оружии, а о подъеме экономики и борьбе с коронавирусом. При этом он отметил, что в России никогда не рассматривали возможность конфликта со Швецией.

"Чисто гипотетически мы не можем воспринять военное противостояние Швеции с Россией. Это просто не солидно. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет Швеции, а поэтому не собираемся покушаться на них", — добавил сенатор.

Ранее Парламент Швеции задумался о введении запрета на проведение учений НАТО на территории страны, в ее территориальных водах и воздушном пространстве. Парламентарии считают, что они подрывают принцип неприсоединения страны к военно-политическим блокам.