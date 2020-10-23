Кейт Бекинсейл ушла от 23-летнего возлюбленного

Вашингтон, 23 октября. Актриса Кейт Бекинсейл известна тем, что предпочитает выбирать партнеров помладше, однако такие союзы редко длятся больше года. На этот раз 47-летняя звезда закрутила роман с 23-летним рокером Гуди Грейсом, сообщает Grazia.

Пара впервые попала в объектив фотокамер в середине апреля 2020 года: Бекинсейл и Грейс выбрались на романтическую прогулку, где влюбленных заметили вездесущие папарацци. Многие пользователи сети в то время негативно отреагировали на новый союз актрисы.

Информация о том, что пара распалась, появилась в прессе на днях. По данным таблоидов, актриса отписалась от Грейси в социальной сети Instagram и навсегда избавилась от всех совместных снимков в своем микроблоге. "Чистка" коснулась и снимков Бекинсейл, на которых она вместе с Грейси отмечала свой день рождения. Согласно последним данным, рокер перебрался в Канаду. Сам Грейси снимки со знаменитостью не удалил и продолжает следить за ней в соцсетях. В качестве главной причины разрыва отношений пользователи называют разницу в возрасте. Официального подтверждения приведенной выше информации пока нет.