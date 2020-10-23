Поезд насмерть сбил трех детей в Вологодской области

Вологда, 23 октября. В Вологодской области на станции Вохтога поезд сбил насмерть трех подростков.

По данным Следственного комитета, на путях были две девочки 14-летнего возраста и 15-летний парень. Заметивший их машинист пытался избежать трагедии, применив экстренное торможение.

По факту смерти трех несовершеннолетних следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности гибель двух и более человек.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента. По делу, которое расследуется Северо-Западным СУТ СК России, назначен ряд экспертиз. Известно, что по требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту гибели детей.