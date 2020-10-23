Sohu предупредило, что провокации против РФ обернутся провалом для США

Москва, 23 октября. Китайские аналитики объяснили, как новая тактика проведения военных провокаций США против России может обернуться фиаско для американцев. Об этом эксперты из КНР порассуждали на страницах издания Sohu. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод публикации.

Пентагон часто инициирует провокационные операции, отправляя военную технику, в том числе стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия, к российским границам. Однако в последние годы Россия создала мощную систему противовоздушной обороны, которая пресекает подобные вылазки американцев. Соединенные Штаты постепенно меняют тактику и, соответственно, направление провокаций.

Китайские журналисты отмечают, что военные Соединенных Штатов «начали прощупывать своего оппонента со стороны Берингова пролива», так как в Пентагоне знают, что «российские системы ПВО взяли под свой полный контроль европейское направление».

В частности, на Аляске появились 20 американских бомбардировщиков и десятки истребителей, включая F-22 и F-35. Аналитики из Китая уверены, что американские военные теперь будут искать слабые места в российской противовоздушной обороне в районе Берингова пролива. Как напоминает НСН, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил о возросшей активности военных США ку российских границ.

«Даже несмотря на то, что российские вооруженные силы имеют передовые и весьма разнообразные системы ПВО, им крайне сложно охватить обширную территорию России и ее протяженные границы. Всегда будут оставаться места, где защита не столь крепка», — написали эксперты Sohu.

Однако они предупредили, что уверенность военных США в том, что они смогут найти лазейку, не оправдаются, так как Москва уже давно раскусила замысел Вашингтона и подготовила неприятный сюрприз, который грозит настоящим провалом для американцев. Речь идет о большом количестве различных самолетов и мощной системе ПВО, которые РФ разместила на наиболее опасных направлениях.

«Если вы попытаетесь пересечь границу России или нанести ракетный удар по стране, вас ожидает жесткий ответ», — объяснили китайские аналитики.

В августе американские военные сообщили, что российская подводная лодка всплыла у Аляски, вызвав бурные дискуссии в США. В беседе с телеканалом «360» эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков объяснил, почему российская подлодка привлекла так много внимания.