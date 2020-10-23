Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Родителей сбитых поездом под Вологдой подростков признали потерпевшими

50

Родителей сбитых поездом под Вологдой подростков признали потерпевшими

Вологда, 23 октября. Родителей подростков, которых насмерть сбил поезд в Вологодской области, признали потерпевшими, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент, в результате которого погибли две 14-летних девушки и 15-летний юноша, произошел 22 октября в 22.00. Информации о том, что делали подростки на станции в столь поздний час, не имеется.

Родителей сбитых поездом под Вологдой подростков признали потерпевшими

В связи с гибелью подростков сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Дело расследует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Сейчас следователи осматривают квартиры и дома, в которых проживали подростки, опрашивают друзей и родственников погибших. Кроме того, по требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту гибели детей.

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров