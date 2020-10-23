Родителей сбитых поездом под Вологдой подростков признали потерпевшими

Вологда, 23 октября. Родителей подростков, которых насмерть сбил поезд в Вологодской области, признали потерпевшими, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент, в результате которого погибли две 14-летних девушки и 15-летний юноша, произошел 22 октября в 22.00. Информации о том, что делали подростки на станции в столь поздний час, не имеется.

В связи с гибелью подростков сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Дело расследует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Сейчас следователи осматривают квартиры и дома, в которых проживали подростки, опрашивают друзей и родственников погибших. Кроме того, по требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту гибели детей.