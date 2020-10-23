Россияне рассказали, какие навыки лучше всего развивают у детей в школе

Москва, 23 октября. Память и воображение лучше всего развивают у детей в российских школах, хуже всего — критическое мышление и практические навыки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, пишет РИА Новости.

Участниками исследования стали 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов. Гражданам предлагали оценить по пятибалльной шкале, насколько обучение в школе сегодня способствует развитию у детей различных свойств интеллекта.

"По мнению россиян, больше всего современное школьное образование развивает память и воображение (средний балл - 3,3 и 3,1 соответственно), меньше всего — критическое мышление и практические навыки (по 2,8 балла)", — говорится в сообщении.

Россияне также оценили качество образования. Более половины респондентов (51%) считает, что школьное образование в стране стало хуже, чем было десять лет назад. По мнению опрошенных, это связано с понижением квалификации педагогов, родителям нередко приходится нанимать репетиторов детям.

При это 12% участников опроса уверены, что сейчас школьное образование в целом лучше по сравнению с тем, что было десять лет назад. Опрошенные отметили, что сейчас в школах появляется современная техника, а в процессе обучения используются новые технологии.

Более половины соотечественников (57%) считает, что у школьников и выпускников недостаточно практических навыков и умений. По их наблюдениям, подростки не умеют себя презентовать и публично выступать.

В то же время 25% россиян уверены, что школа дает детям достаточно полезных навыков. Например, многие прекрасно владеют современными информационными технологиями и лучше родителей знают иностранные языки.