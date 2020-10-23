ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Москва, 22 октября. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО АРКБ «Росбизнесбанк». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ.

"По величине активов кредитная организация занимала 338 место в банковской системе Российской Федерации", — отметили в Центробанке.

Лицензия была отозвана приказом ЦБ РФ от 23 октября. Такое решение в Банке России приняли в связи с тем, что Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Например, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры.

Кроме того, Росбизнесбанк допускал нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также отмечается, что свыше 50% кредитного портфеля организации представлено проблемными ссудами.

Ранее Центробанк отозвал лицензии у банков "Майский" и "Прохладный", работавших в Кабардино-Балкарии.