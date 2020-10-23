Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Вашингтон, 23 октября. Американский лидер Дональд Трамп в ходе дебатов обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России. Трансляция очной встречи кандидатов на пост президента США ведется на канале Yahoo Finance в YouTube.

"Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", — сказал хозяин Белого дома.

Демократ отверг выдвинутые американским президентом обвинения.

"Я ни пенни не взял ни от одного государства", — сказал Байден.

В свою очередь Трамп, отвечая на обвинения Байдена в получении денег от РФ, заявил, что никогда не получал их от Москвы.

Ранее сенаторы от Республиканской партии обнародовали доклад, в котором утверждается, что сын Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В списке оказались, в частности, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, украинский олигарх Микола Злочевский. Также говорилось, что Байден получил миллионную прибыль от сотрудничества с китайцами, связанными с официальным Пекином.

Напомним, после победы Трампа на выборах в США посыпались обвинения в адрес России во "вмешательстве" в избирательный процесс. На протяжении нескольких лет в Штатах велось расследование, которое оказалось абсолютно провальным, — никаких связей у Трампа с РФ не выявили.