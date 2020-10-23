Эксперт рассказал о дающих доступ к секретным функциям смартфона кодах

Москва, 23 октября. Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал об инженерных кодах, которые предназначены для тонкой настройки смартфона. Секретом эксперт поделился с агентством "Прайм".

Специалист отметил, что коды у каждого производителя смартфонов разные, но они могут совпадать в ряде случаев. Пользоваться кодами удобно, если возникли проблемы. С их помощью можно управлять параметрами доступа к процедурам внутреннего тестирования и мониторинга технических параметров.

"После ввода кода вы попадете в инженерное меню, где есть доступ к регулировкам звука, датчикам загрузки процессора, батареи, индикация приема сигнала и другие. *#*#3646633#*#* – наиболее распространенный код входа в инженерное меню Android, но он действует далеко не на всех аппаратах", — сообщил Черток.

Подходящие для конкретной модели смартфона коды, можно найти в Сети. Но перед их использованием, специалист советует пользователям подумать, нужно ли им это. Ведь если что-то пойдет, придется обращаться в сервис. Пользователь может случайно сбросить контакты или важные функции своего аппарата, подчеркнул Черток.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, рассказал, как можно использовать старый смартфон.