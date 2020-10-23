В Роспотребнадзоре опровергли заблуждение о коронавирусе

Москва, 23 октября. Предположение, что школьники являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян в беседе с РИА Новости.

Заблуждение, что школьники заражают взрослых коронавирусом, возникло, когда выяснилось, что дети болеют реже COVID-19. Было предположение, как сообщил эпидемиолог, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, а от них заражаются пожилые люди.

"Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал специалист.

По его словам, вирус размножается в организме, если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна в отличие от взрослых, указал Тотолян.

По его словам, у детей из-за небольшой представленности ACE2, даже при заражении COVID-19 не так много вируса. Так как у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных клеток, находящихся на слизистых, у него будет меньше, чем у взрослого, добавил эксперт.