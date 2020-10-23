В России продлят на 2021 год выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Москва, 23 октября. Российское правительство продлит на следующий год выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, сообщил "Коммерсант". При этом, как отметило СМИ, будет изменен механизм администрирования доплат.

Раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Теперь же начисление выплат, по словам источника издания, будут совместно осуществлять Минздрав и Минтруда на базе одного из внебюджетных фондов. Собеседник "Коммерсанта" отметил, что эти изменения позволят избежать проблем с определением размера доплат "из-за рассогласованных действий центра и регионов".

Весной этого года было принято решение о выплатах медикам, работающим с коронавирусом. Это было сделано по инициативе президента России Владимира Путина. Изначально выплаты установили в апреле сроком на три месяца, затем их неоднократно продлевали.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, в том числе Россию. Москва мгновенно приняла ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, школьников и студентов перевели на дистанционный формат работы, временно закрыли некоторые предприятия.