Миро прокомментировала отсутствие Светланы Бондарчук на похоронах Скобцевой

Москва, 23 октября. Лена Миро прокомментировала отсутствие бывшей жены режиссера Федора Бондарчука Светланы на похоронах его матери Ирины Скобцевой. Мнением скандальный блогер поделилась в своем ЖЖ.

По словам Миро, к отсутствию Светланы Бондарчук на похоронах может быть причастна новая супруга режиссера Паулина Андреева.

"Ну, что я могу сказать: все правильно она сделала, умничка", — отметила блогер.

Миро считает, что смерть Скобцевой не сильно задела Светлану Бондарчук, которая решила выразить сожаление постом в Instagram. Эту публикацию скандальный блогер назвала "дежурной". Миро объяснила пост желанием Бондарчук ради материальной выгоды поддержать дружеские отношения с бывшим супругом.

"В общем, таких, как Светка, нужно держать подальше от семьи. Ее можно позвать в караоке, но на похоронах она неуместна", — подчеркнула Миро.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Лучшими фильмами с ее участием стали кинокартины "Сережа", "Зигзаг удачи", "Единожды солгав", "Белые ночи", "Обыкновенный человек", "Овод" и "Синдром дракона".