Певица Чичерина получила паспорт ДНР

Москва, 23 октября. Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

На появившемся в Сети кадре Чичерина стоит с главной ДНР Денисом Пушилиным. Звезда показывает паспорт гражданина ДНР.

Ранее в октябре стало известно, что Чичерина направилась в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников. По ее словам, она следовала в Карабах, чтобы давать концерты.

Юлия Чичерина уже несколько лет занимается гуманитарной деятельностью. После начала гражданской войны на Украине она вместе со своим коллективом неоднократно давала концерты в ДНР и ЛНР, а также предоставляла гумпомощь.