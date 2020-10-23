Украинец через суд потребовал российскую вакцину

Киев, 23 октября. Украинец Андрей Хилько подал иск в Окружной административный суд Киева, потребовав обеспечить его разработанной в России вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Украинец подал в суд на министерство здравоохранения страны, попросив обязать ведомство обеспечить его "Спутником V" для защиты от возможного заражения COVID-19 в ходе избирательного процесса.

"Истец просит суд обязать Минздрав обеспечить его вакциной "Спутник V" для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года", — отметили в пресс-службе суда.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения административного дела по этому иску.

Ранее Министерство здравоохранения Украины объявило, что не собирается покупать или получать российские вакцины против коронавируса. В ведомстве отметили, что заявлений о государственной регистрации российской вакцины "Спутник-V" (Гам-КОВИД-Вак) не поступало.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Производить ее будут пять организаций: АО "Р-Фарм", завод "Биннофарм", АО "Генериум", "Биокад" и НИЦ им. Гамалеи.