Эксперт рассказал о шансах вернуть украденные телефонными мошенниками деньги

Москва, 23 октября. Эксперт системы "Актион Право" Ислам Рамазанов рассказал, в каких случаях нельзя вернуть украденные телефонными мошенниками деньги. Комментарий специалиста приводит газета "Известия".

"В России есть федеральный закон "О национальной платежной системе". Основная мысль закона: нужно доказать, что деньги были списаны со счета клиента, который не передавал CVC-код и пин-код карты третьим лицам", — рассказал эксперт.

По словам Рамазанова, если на телефоне установлен мобильный банк, и клиенту приходили уведомления об авторизации операции, и он сам, либо мошенник, которому информацию передал клиент, ввел цифровой пароль авторизации, то списать вину на банк нельзя. В таком случае финансовое учреждение лишь выполнило команды владельца карты о переводе.

Тем не менее, банки, как правило, пытаются помочь клиентам и ведут в некоторых регионах базы телефонных номеров мошенников. Этой информацией они делятся с правоохранителями.

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