Специалист дал совет несогласным со счетом за коммунальные платежи

Москва, 23 октября. Если плательщик не согласен со счетом за ЖКХ, необходимо найти ошибки в расчетах управляющей компании. Об этом рассказал агентству "Прайм" гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Для юридически правильного взаимодействия с управляющей компанией необходимо грамотно составить претензию с требованием о перерасчете. Специалист рассказал, что порядок подачи претензии нужно строго соблюдать, ведь в случае, если дойдет до суда, ошибки в претензии могут стать основанием для отказа в рассмотрении.

Причинами обращения в управляющую компанию могут быть начисления, пока плательщик не проживал в квартире. Также следует обратиться с письменной претензией, если число прописанных граждан больше, чем на самом деле.