Регулятор США разрешил использовать ремдесивир для лечения COVID-19

Нью-Йорк, 23 октября. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило противовирусный препарат ремдесивир для лечения COVID-19. Об этом рассказал его производитель Gilead Sciences.

Лекарство, как отметила фармацевтическая компания, в настоящее время широко доступно в больницах по всей стране. Теперь оно имеет официальное разрешение американского регулятора.

"Получивший ранее экстренное разрешение FDA для лечения COVID-19, Veklury сейчас является первым и единственным одобренным препаратом для лечения COVID-19 в США", — подчеркнул производитель.

В компании рассказали, кому следует давать это лекарство. Речь идет о людях с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.