Киев, 23 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение Олимпийских игр является для страны амбициозной целью. Об этом сообщает Mk.ru.

"Надо понять, какие нужно сделать шаги для этого. Но делать надо очень быстро. Если это много стоит — можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры. - Прим. ФАН) с другой страной", — заявил Зеленский.

По мнению украинского президента, Олимпиада привлечет в страну иностранных туристов, а также будет иметь символическое значение.

"Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский известен громкими заявлениями об амбициозных целях. Ранее президент Украины говорил, что одним из главных приоритетов для него является так называемая "деоккупация " Крыма.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате легитимного референдума, который провели на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. В ходе голосования воссоединение с РФ поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя. В Киеве до сих пор игнорируют результат волеизъявления крымчан, претендуя на полуостров.