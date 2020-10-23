Дерматологи рассказали, как сохранить руки при использовании антисептика

Москва, 23 октября. Врачи-дерматологи рассказали, как ухаживать за кожей рук при использовании антисептика, сообщает РБК.

Дерматологи указали на то, что во время пандемии частое использование антисептиков может испортить кожу рук, поэтому использовать такие средства нужно с осторожностью. Так, врачи рекомендуют обращать внимание на тип кожи, а также пользоваться увлажняющими кремами.

"Антисептик разрушает защитный гидролипидный слой кожи. Если кожа здоровая, то антисептик без вреда — максимум 3 раза в день", — сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Егорова советует пользоваться антисептиком не чаще двух-трех раз в день, а лучше вообще отказаться от него в пользу перчаток. Но если все же человек останавливает свой выбор на антисептике, то выбирать его нужно с содержанием глицерина, экстракта алоэ, а также дезинфицирующих средств с наименьшим содержанием спирта.

Дерматолог из клиники "Будь здоров" Инна Петросова рассказала, что антисептик нужно выбирать, исходя из особенностей кожи. Каждая кожа реагирует по-разному. Человеку с аллергией в анамнезе хватит одного нанесения, чтобы вызвать раздражение на теле.