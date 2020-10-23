Госдума одобрила закон о новых штрафах на платных трассах

Москва, 23 октября. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нового административного штрафа: до 5,5 тыс. рублей будет "стоить" неоплаченный проезд по платным дорогам.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект позволит поддержать внедрение на платных трассах систем взимания платы (free-flow). Из-за того, что проезд сейчас оплачивается исключительно в специально оборудованных пунктах, возникают огромные пробки. С введением free-flow можно отказаться от традиционных пунктов взимания платы со шлагбаумами.

Однако в этом случае должен работать отлаженный механизм, предотвращающий бесплатный проезд.

Новые поправки вводят штраф за невнесение платы для собственника авто 2,5 тыс. рублей. Если речь идет о грузовике — штраф возрастает до 5,5 тыс. рублей.

Предполагается, что фиксировать нарушения будут специальные автоматические технические средства.

Ранее на этой неделе сообщалось, что злостных нарушителей ПДД внесут в единую базу данных, которая будет создана в начале 2021 года. В базе данных ГИБДД будут накапливаться сведения обо всех злостных нарушителях правил, замеченных на российских дорогах, вне зависимости от их гражданства.

В ГАИ также рассматривают возможность создания базы данных, с помощью которой работодатели смогут проверять своих водителей: нарушали ли они ПДД и были ли ранее лишены водительских прав.