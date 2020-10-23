Депутат Нилов рассказал, как заставить людей носить маски

Москва, 23 октября. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, почему люди отказываются носить маски, передает радио Sputnik.

Нилов считает, что причиной пренебрежения санитарными требованиями, служит финансовая сторона вопроса. Люди не торопятся отдавать свои деньги за перчатки, маски и антисептики. Депутат считает, что людям нужна помощь.

"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит. Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты", — сообщил парламентарий.

Ярослав Нилов также отметил особую категорию граждан, в которую входят пожилые люди и пенсионеры. Именно эта категория, по словам специалиста, чаще всего не соблюдает рекомендации медиков. Нилов заявил, что нужно усилить пропаганду сохранения здоровья.