Тибетские медики предсказали коронавирус еще 2500 лет назад

Москва, 23 октября. Ученые в Тибете обнаружили текст возрастом 2500 лет, в котором описывается легочное заболевание и его возбудитель. Специалисты нашли схожесть в описании с эпидемией коронавируса, сообщает "Новости планеты".

Текст называется "Гю-джи". В нем тибетские медики рассказывают о круглом вирусе с тупыми расширениями. Уже тогда было известно, что причиняет массовые заражения. В рукописи эпидемию назвали ньен-рим. Современные ученые совсем недавно отметили, что старая эпидемия напоминает коронавирус.

В тексте рассказывается о людях эпохи Кали-юга. Они стали жадными и меркантильными, боролись из-за религий и за ресурсы. Высшим силам это не понравилось, и они решили посылать на землю эпидемии, которые передаются через дыхание. Из симптомов описывались затруднительное дыхание, кашель, боль в животе, высыпания, лихорадка, проблемы с легкими, кровавый понос и темные прыщи.

В тексте очень точно охарактеризован вирус: круглый и с тупыми расширениями. Но 2500 лет назад микроскопов быть не могло. Также тибетские медики написали, что возбудитель проникал в организм через уши, нос, рот, глаза и анальное отверстие. А людям приходилось носить маски, так как вирус, как правило, проникал через рот и нос.

В рукописи указали на быстрое распространение вируса по телу: страдали кровеносные каналы, мышечные ткани, кости и жизненно важные органы. Лечился этот вирус пилюлями, пастами, лечебным пивом и травяными отварами.