Психолог открыла россиянам глаза на опасность пятницы

Москва 23 октября. Пятница представляет собой опасность для психического здоровья, заявила в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Пятница является "последним порывом" в рабочую неделю. Сотрудник осознает, что впереди выходные, и это делает его работоспособность лучше, но накопившаяся усталость представляет опасность, пояснила специалист.

По ее словам, такую усталость человек может сразу и не ощущать. Кроме того, к концу недели может накопиться недоделанная работа, и сотрудник, в попытках доделать все сразу, затрачивает много ресурсов, находится в эмоциональном и операциональном напряжении. Это приводит к тому, что страдают физическое и психическое здоровье. Психолог советует стараться равномерно распределять нагрузку по дням недели.