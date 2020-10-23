В МИД России призвали принять подход к продлению ДСНВ

Москва, 23 октября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США не откажутся от невыполнимых требований по продлению ДСНВ «цена за проезд» для них в дальнейшем повысится. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

"Мы призываем администрацию США... отказаться от своих невыполнимых требований и каких-то избыточных ожиданий. В любом случае, в дальнейшем "цена за проезд" для Вашингтона в плане достижения тех или иных договоренностей будет нами повышена", — подчеркнул Рябков.

Дипломат отметил, что независимо от хода переговоров Россия будет "иметь возможности" взглянуть по-новому на элементы своего подхода "с точки зрения их коррекции" в зависимости от собственных интересов.

Дипломат отметил, что у Вашингтона есть "уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях", однако речь идет только о продлении договора и "возможности согласиться с концепцией заморозки ядерных боезарядов без довесков" и дополнительных требований к России. По его словам, отклонение предложения "разрушит возможность достижения такой договоренности".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США получили шанс на восстановление ДСНВ.