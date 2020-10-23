Стоимость производства электромобилей и традиционных авто сравняется к 2024 году

Москва, 23 октября. Электромобили сравняются по стоимости производства с оснащенными традиционными двигателями внутреннего сгорания автомобилями к 2024 году. Об этом со ссылкой на доклад UBS сообщает The Guardian.

Высокая цена электрокаров объясняется стоимостью аккумуляторных батарей. В настоящее время затраты на аккумуляторы могут составлять от 25% до 40% от стоимости выпуска всего автомобиля, отмечают аналитики банка.

Однако с внедрением новых технологий процесс производства становится дешевле. В UBS считают, что разница в цене между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем будет в среднем составлять 1,9 тысячи долларов уже к 2022 году. К 2024 году она исчезнет вовсе. В связи с этим автоконцерны будут охотнее переходить на выпуск электромобилей, считают аналитики.

Ранее автомобильный журналист Петр Баканов рассказал, что для перехода россиян на электромобили, в стране должна быть развита соответствующая зарядная инфраструктура.