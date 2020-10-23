Попова рассказала, когда России надо было «закрыться от Европы»

Москва, 23 октября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда надо было закрывать границы во время пандемии коронавируса, передает Царьград.

Во время брифинга специалист предположила, что границы надо было закрыть еще раньше, чем в первую волну, нужно было "закрыться от Европы". Она объяснила, что сейчас эффект анализировать трудно. Попова объяснила, что прекращать полеты в Евросоюз надо было на этапе распространения вируса в Милане.

"Может быть, надо было сразу закрываться от Европы, когда были заражения в Милане. Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно. Есть понимание, что инфекция все равно проникла бы, просто чуть позже. Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашел бы другой способ прилететь в Россию", — рассказала Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора власти полученный опыт посчитали "уроками на будущее". Глава Роспотребнадзора отметила, что принимая решения, чиновники отталкивались от сложившейся ситуации.