Норвежские ученые проверяют заразность новой разновидности коронавируса

Осло, 23 октября. Норвежские ученые исследуют новый вариант коронавируса, обнаруженный в Тронхейме и Хюллестаде. Им предстоит выяснить, опасней ли он распространенного по всей планете вируса.

Как сообщает телерадиокомпания NRK, норвежские специалисты выявили новый вариант коронавируса, который проявился в городах Тронхейм и Хюллестад. Сейчас ученые пытаются выяснить, действительно ли это более заразная, и значит более опасная форма вируса.

По информации издания, появляются данные о похожем вирусе в Великобритании. Специалисты Института общественного здравоохранения сейчас устанавливают, является ли он тем же самым вариантом, который привел к массовой вспышке в Тронхейме и Хюллестаде.

Ученые подчеркивают, что мутация вирусов нормальное явление. Однако найденная форма коронавируса до сих пор не встречалась в Норвегии.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса на 23 октября, во всем мире зарегистрировано более 41,6 млн случаев заражения COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 135 767.