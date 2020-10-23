Некоторым российским пенсионерам дадут новую выплату

Москва, 23 октября. Некоторые российские пенсионеры смогут получить новую денежную выплату — компенсацию проезда к месту отдыха из средств Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает PRIMPRESS.

Рассчитывать на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно могут работавшие и ныне живущие в условиях Крайнего Севера и приравненных к таковым районах пенсионеры. Такую выплату «северяне» могут получить от ПФР раз в два года. Для этого нужно представить квитанции об оплате проезда в Пенсионный фонд.

Стоимость проезда, согласно закону, могут возместить лишь пенсионерам, которые отдыхают в России. Выезжающим за рубеж в предоставлении выплаты зачастую отказывали, хотя в этом вопросе на сторону пожилых граждан встают суды, отмечает издание.

Теперь Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает компенсацию проезда к месту отдыха и за пределами России. Но подлежит возмещению только проезд по территории РФ.

Согласно документу, льгота будет по-прежнему предоставляться «северным» пенсионерам один раз в два года.

Ранее Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому «заморозку» накопительной пенсии в России могут продлить еще на год.