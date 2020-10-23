Пушков объяснил, зачем Турция купила российские С-400

Москва, 23 октября. Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турцией. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что основные причины приобретения российского вооружения Турцией больше политические, нежели военные.

«Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от Альянса внешнюю политику», — подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что «официальные западные союзники» турецкого лидера Реджепа Эрдогана после покупки С-400 поменяли свое отношение к нему.

По мнению политика, покупкой российских установок президент Турции укрепил пока выдерживающее кризисы «неровное и противоречивое» партнерство с Москвой и поднял международный авторитет Анкары.

Ранее в рамках военных учений на севере Турции были успешно запущены три ракеты ЗРС С-400 «Триумф». Все управляемые снаряды успешно поразили условного противника.