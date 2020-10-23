Российские ПВО научились сбивать гиперзвуковые ракеты

Москва, 23 октября. В России завершили комплекс испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4, российские системы ПВО обладают возможностью поражать гиперзвуковое оружие. Об этом со ссылкой на генерал-лейтенанта Айтеча Бижева сообщает газета "Известия".

"Сейчас испытывается ракета нового поколения, которая на долгие годы обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения. У вероятного противника никаких шансов нет", — подчеркнул экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

По данным газеты, благодаря новому боеприпасу комплекс способен отражать гиперзвуковые ракеты и на дальностях до 400 километров поражать все перспективные и современные средства воздушно-космического нападения.

Источник издания в Минобороны России отметил, что разработок американского гиперзвукового оружия, несмотря на заявления США, "в деле" никто не видел. Испытания С-300В4 проводили в РФ в несколько этапов, в том числе во время учений "Кавказ-2020".

Расчетам российских комплексов ПВО С-400 "Триумф" удалось установить рекорд меткости в ходе практических стрельб.