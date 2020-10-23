Постаревшее лицо Ольги Серябкиной встревожило фанатов

Москва, 23 октября. Российская исполнительница и экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина опубликовала новый снимок на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Увиденное повергло поклонников в шок.

В кадре звезда аристократично развалилась на стуле, закинув одну ногу на подлокотник. Серябкина в своем образе выбрала водолазку светлых тонов с черными вставками на рукавах. Также артистка надела темные штаны с "висюльками" из страз по линии низа. Такие же элементы украшают каблуки ее туфлей.

"Смотреть, как горят мосты", — подписала пост исполнительница.

Подписчики в комментариях не оценили внешний вид звезды и отметили, что у нее — "лицо пятидесятилетней тетки". По их мнению, у Серябкиной "нелепая челка", которая изуродовала ее.

Однако на защиту певицы встали ее истинные фанаты. Большинство отметили, что она желанная женщина и такой стиль ей к лицу. Серябкина заметно похудела, стала более шикарной и сексуальной.