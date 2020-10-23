Родившая сына Подольская раскрыла подробности второй беременности

Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Она 22 октября родила Владимиру Преснякову сына Ваню. Подробности второй беременности певица раскрыла в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ребенок у Подольской и Преснякова должен был появиться на свет только в ноябре. Судьба решила распорядиться иначе. Снимок из палаты роддома после родов певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На фото она запечатлена вместе с мужем и новорожденным сыном.

Подольская призналась, что в эту беременность у нее были "проблемы" со сладким. Она отметила, что "совсем распустилась в этом вопросе" и гоняла Преснякова за мороженным в 11 вечера. Певица при этом считает, что не "терроризирует" своего мужа.

"Я никогда не терроризирую Вову, у нас не складываются таким образом отношения. Я могу "терроризировать" своих сестер, маму и вроде как ходили слухи, что я неадекватная и гормональная дама в эту беременность, но Володю нет – я его оберегаю. Мужчин надо оберегать", – подчеркнула артистка.

Вторая беременность, по словам Подольской, пролетела быстрее первой. Время не тянулось, несмотря на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"Даже удивительно – первые месяцы пришлись на изоляцию, мы сидели дома и вроде бы время должно тянуться, но как-то быстро все произошло", – заметила Наталья.

Из-за коронавируса Подольской пришлось пропустить премию журнала "ОК". Она призналась, что боялась заболеть на последнем сроке беременности.